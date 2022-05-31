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Жена бросила ненавидящего татуировки мужа и покрыла ими 96 процентов своего тела

Daily Star: полька Адрианна Айзенбах бросила мужа в 48 лет и покрыла все тело татуировками

Кадр: @adrianna_scandal_queen

Жительница Польши Адрианна Айзенбах бросила ненавидящего татуировки супруга и покрыла рисунками все тело, пишет Daily Star.

Находясь в браке, женщина посвятила 25 лет своей жизни ведению домашнего хозяйства. Однако несколько лет назад она приняла решение разорвать отношения, поскольку избранник не разделял ее интересы. «Все это время я заботилась о муже и сыновьях. Ежедневная стирка, уборка, приготовление пищи. Когда дети выросли, я захотела выйти на работу, но супруг был не в восторге. У нас все пошло наперекосяк», — призналась Айзенбах.

После развода полька исполнила свои давние мечты: она увлеклась дрессировкой волков и татуировками. Так, женщина лично вырастила четырех хищников и покрыла 96 процентов кожи чернилами, нанеся первый узор в возрасте 48 лет.

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В настоящее время 52-летнюю Айзенбах называют самой татуированной жительницей Польши. Кроме того, она стала моделью, приняла участие в реалити-шоу и начала встречаться с бойфрендом, который моложе ее более чем на 30 лет.

Ранее сообщалось, что англичанка Бекки Холт, которую прозвали самой татуированной женщиной Британии, показала нового избранника и удивила фанатов. После отношений с мужчинами, которые разделяли интерес модели к татуировкам, она начала встречаться с 23-летним хирургом, на теле которого нет ни одного рисунка.

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Алина Гостева
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