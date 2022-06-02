Россиянка зарезала дядю и тетю за критику ее романа с женатым мужчиной

В Пермском крае 24-летняя девушка зарезала дядю и тетю за критику ее романа с женатым

В Пермском крае 24-летнюю жительницу Кунгурского района осудили на 13 лет за двойное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, подсудимая жила у родственников в квартире одного из домов на Красногвардейской улице в Кунгуре. Утром 27 апреля прошлого года она во время ссоры взяла нож и зарезала 62-летнюю хозяйку квартиры. После этого она нанесла несколько ударов ножом 69-летнему супругу погибшей, чтобы тот не сообщил об убийстве жены в правоохранительные органы. Пенсионер тоже скончался на месте.

Как пишет РИА Новости, потерпевшие были двоюродными дядей и тетей фигурантки. Конфликт между ней и родственницей произошел из-за того, что та критиковала роман девушки с женатым мужчиной.