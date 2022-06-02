Спрогнозирован структурный сдвиг на российском рынке труда

Экономисты спрогнозировали замену технологий людьми на российском рынке труда

В российской экономике начался структурный сдвиг. Компании без технологического импорта будут заменять технологии людьми, пишет Forbes со ссылкой на прогноз Альфа-банка.

По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой, в стране зафиксирован больший спрос на труд в новых областях. При этом безработица в России увеличится в ближайшие месяцы, но этот риск находится под контролем, уверены они.

Минэкономики тоже видит риски роста безработицы в России. Если кризис спроса затянется, предприятиям придется сокращать сотрудников, сказал глава ведомства Максим Решетников, передает «Интерфакс». Пока, по его словам, компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки» рынков. По данным Росстата, уровень безработицы в апреле достиг исторического минимума — четыре процента.

Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет, рассказал ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На некоторые инвестиционные циклы потребуется больше времени — от пяти до десяти лет, уверен он.