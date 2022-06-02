Подсчитана выгода для мировой экономики при отказе от угля

МВФ оценил доходы мировой экономики после отказа от угля в $77,89 трлн

Поэтапный отказ от угольной энергетики может принести мировой экономике прибыль около 78 триллионов долларов. Такую оценку предоставил Международный валютный фонд (МВФ), передает «Коммерсантъ». Аналитики добавили, что потенциальная выгода эквивалентна 1,2 процента мирового ВВП до 2100 года.

С экологической точки зрения, использовать грязное топливо достаточно дорого. На социальные издержки от угольной отрасли уходит 75 долларов за тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Поэтому если мир постепенно перейдет на «зеленую» энергетику и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ему удастся сократить эти расходы и даже выйти в плюс на 106,9 триллиона долларов. В МВФ отметили, что прибыль возможно получить при условии инвестиций в экологию в размере 29,03 триллиона долларов. В результате, выгода от перехода от угля к ВИЭ принесет мировой экономике 77,89 триллиона долларов.

Аналитики считают, что финансировать поэтапный отказ от угля будут государства — обсуждается сумма инвестиций в объеме 2,9 триллиона долларов. Такие вложения снизят риски финансирования и после привлекут больше частных инвестиций. МВФ прогнозирует приток 26,1 триллиона долларов в форме траншей с более высоким кредитным рейтингом от фондов национального благосостояния, пенсионных фондов, страховых фирм.

Ранее страны G7 договорились достигнуть декарбонизации энергетического сектора до 2035 года. Страны также обсудили, что значительная часть экономики должна функционировать за счет низкоуглеродных источников энергии.