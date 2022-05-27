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Среда обитания

Страны G7 решили отказаться от угля

Страны G7 договорились достигнуть декарбонизации энергосектора до 2035 года

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Представители стран «Большой семерки» (G7) решили, что будут работать над отказом от использования угля для получения электричества. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, сообщает ТАСС.

Хабек принял участие в трехдневной встрече министров энергетики, по защите климата и охране окружающей среды из стран G7. По его словам, отказ от угля должен стать общим стремлением для всех семи стран. Однако он не обозначил срок исполнения задачи.

Страны также договорились, чтобы значительная часть экономики функционировала за счет низкоуглеродных источников энергии. «К 2035 году декарбонизация во всех странах должна быть достигнута», — заявил Хабек.

В феврале 2022 года британские ученые захотели сделать уголь чистым и безуглеродным, используя для отопления домов. Они стали изучать возможности переработки угля на геоэнергетической обсерватории к юго-востоку от Глазго.

Нина Ташевская
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