В России предложили смягчить условия кредитных каникул

«Известия» заявили о предложении КонфОП Центробанку смягчить условия кредитных каникул

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в Центробанк России предложения по усовершенствованию кредитных каникул. Предполагается, что благодаря инициативе льгота станет доступной для более широкого круга заемщиков. В регуляторе обещали изучить предложения, пишут «Известия».

При предоставлении кредитных каникул правозащитники призвали Центробанк учитывать не только прибыль заемщика, но и совокупный семейный доход. Например, такие ситуации, когда финансовое положение россиянина осталось на прежнем уровне или ухудшилось несущественно, а зарплата его супруга или супруги снизилась более чем на треть.

В КонфОП также предложили предоставлять кредитные каникулы заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки превысил 70 процентов, даже если их доход снизился менее чем на 30 процентов. Правозащитники также предложили опираться на остаток долга россиянина, а не на первоначальную сумму.

Кроме того, Центробанку предложили ввести ответственность для банков за отказ в предоставлении льготы гражданам, чьи заявки отвечают нужным требованиям. В конфедерации также выступили за подачу просьбы о кредитных каникулах через портал Госуслуг.

«Кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а, взяв паузу, более грамотно распределить свои финансы. Возможно, им удастся отложить часть денег на будущие платежи банку, а также в более спокойном режиме заняться поиском работы или источника дополнительного заработка», — подчеркну предправления КонфОП Дмитрий Янин.