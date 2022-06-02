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Инфекционист предупредил об опасности вакцинации от COVID-19 в клиниках

Инфекционист Тимаков посоветовал проходить вакцинацию от COVID-19 в специальных пунктах

Фото: Pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС посоветовал проходить вакцинацию от COVID-19 в специальных пунктах и предупредил об опасности посещения клиник с этой целью. По его словам, в спецпунктах у человека гораздо меньшая вероятность чем-либо заболеть.

«В пункты вакцинации все-таки будут люди приходить только для вакцинации, и меньше риск будет заболеть. В поликлинику будут приходить еще пациенты, которые обращаются с различными жалобами», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что помещение, в котором проходит вакцинация, должно быть оснащено таким образом, чтобы пришедший на процедуру человек не стоял в очереди и не ожидал прививки, сидя на жаре.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников объяснил текущую ситуацию с коронавирусом в мире. По словам Мясникова, вирус начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания.

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Марина Совина
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