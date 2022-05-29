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Доктор Мясников объяснил спад пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников заявил, что в мире начинается «конец начала» коронавируса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач, телеведущий Александр Мясников объяснил текущую ситуацию с коронавирусом в мире. В своем Telegram-канале он заявил, что спад пандемии по миру означает «конец начала».

По словам Мясникова, вирус начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания. «Новые подвиды омикрона в полтора раза заразнее первоначального, причем они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды омикрона вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно», — написал доктор.

Тем не менее эксперт напомнил о важности продолжения вакцинации среди групп риска (пожилых и хронически больных людей).

«По эффективности вакцина от коронавируса сегодня сходна с эффективностью вакцины от гриппа и должна стать сезонной. Особенно обнадеживают данные о том, что вакцина, хотя и не предотвращает надежно от инфицирования коронавирусом, но снижает риски долгих постковидных осложнений», — заключил он.

Ранее в мае Александр Мясников оценил опасность оспы обезьян. По его словам, вирус входит в третью группу списка «биотеррористов»: в нее также включены туберкулез, желтая лихорадка и хантавирус.

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Дарья Рыбак
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