Управленец ЦЭНКИ осужден за взятку от строителей жилья на «Восточном»

Экс-замглаве ЦЭНКИ дали девять лет за взятку от строителей жилья космодрома «Восточный»

В Москве Измайловский суд осудил на девять лет колонии строгого режима бывшего заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Ъ».

Как установил суд, в 2020 году осужденный получил через посредника три миллиона рублей от руководителя фирмы «Респект-СМ», строившей жилье для сотрудников космодрома «Восточный». Взятку, согласно показаниям главы строительном компании, пришлось дать, поскольку Арустамов никак не отправлял аванс в 200 миллионов рублей

Сначала силовики задержали при получении взятки посредника, а затем и самого управленца ЦЭНКИ. Дело было возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), позже дело переквалифицировали на статью 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

В 2012 году «Роскосмос» заключил с ЦЭНКИ договор стоимостью 3,8 миллиарда рублей, предусматривающий летные испытания космических кораблей «Союз-ТМА» и «Прогресс-М» при отправке астронавтов США в составе экипажа МКС и доставки грузов.

В 2013 году «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» предоставил ЦЭНКИ неподтвержденные акты выполненных работ на сумму 5,4 миллиона рублей. 13 января Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).