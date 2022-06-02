Диетологи назвали шесть главных опасностей отбеленной муки

ETNT: любовь к выпечке из муки высшего сорта может привести к запорам, депрессии и раку

Диетологи и ученые назвали шесть главных опасностей отбеленной муки. По их словам, увлечение выпечкой из нее может привести к опасным последствиям: от запора и проблем с кожей до депрессии, рака и прочих недугов, сообщает издание ETNT.

По словам дипломированного диетолога Молли Хембри, рафинированная мука и пшеничная белая мука высшего сорта по биологической ценности намного беднее, чем цельнозерновая. Но именно она является основным ингредиентом хлеба, блинов, вафель, сухих завтраков, крекеров, макарон, выпечки и тортов. Злоупотребление этими продуктами может спровоцировать риск развития диабета II типа, предупредила диетолог.

Ожирение является еще одним негативным последствием любви к выпечке из муки высшего сорта. Когда в продуктах не хватает грубой клетчатки, они не утоляют голод надолго, поэтому после перекуса булочкой хочется есть еще больше, утверждают авторы статьи, ссылаясь на научный журнал Nutrition.

Другой побочный эффект увлечения мучным — частые запоры. Проведенные в Люксембурге исследования показывают, что продукты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара и натрия во многих случаях приводят к проблемам с дефекацией.

Опубликованные в журнале The Journal of Nutrition результаты исследования свидетельствуют, что любовь к выпечке из рафинированной отбеленной муки связана с повышенной концентрацией противовоспалительных соединений иммунной системы. Это приводит к тому, что иммунная система переходит в состояние боевой готовности, вырабатывая химические вещества, которые повреждают здоровые клетки. Такое состояние называется системным воспалением слабой степени.

«Хроническое воспаление может вызвать увеличение веса, проблемы с кожей, проблемы с пищеварением и множество заболеваний, включая диабет, рак, депрессию и болезни сердца», — объяснил Майк Циммерман, автор книги «14-дневная противовоспалительная диета».

В 2017 году в статье, опубликованной в журнале The Lancet, были приведены результаты исследования, доказывающего, что употребление большого количества рафинированных зерновых продуктов связано с более высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как потребление жиров — нет. Чтобы защититься от негативных последствий, необходимо выбирать продукты с высоким содержанием пищевых волокон, подытоживают ученые.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал россиянам продукты, которые ускоряют старение организма.