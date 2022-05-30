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Диетолог назвал россиянам ускоряющие старение продукты

Доктор Михаил Гинзбург: крабовые палочки и колбасы ускоряют старение организма

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал россиянам продукты, которые ускоряют старение организма. Так, регулярное употребление колбас и крабовых палочек повышает вероятность развития возрастных заболеваний сообщил он в интервью для радио Sputnik.

Диетолог отмечает, что, хотя большинство продуктов зря считают «вредными», существуют и продукты, которые оказывают серьезное негативное влияние на здоровье. По его словам, частое употребление подобной пищи повышает риск развития хронических заболеваний, а также способствует более быстрому наступлению старости и изнашиванию организма.

Среди позиций в списке покупок, от которых стоит отказаться тем, кто желает продлить молодость — переработанные продукты с химическими добавками и усилителями вкуса в составе. К наиболее вредным из них врач относит крабовые палочки и колбасные изделия. «Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней», — предупредил Гинзбург.

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При этом эксперт отметил, что проблем от употребления таких продуктов можно избежать, если есть их редко. «Снизить негативное воздействие можно. Надо как минимум не есть глубоко переработанные продукты, в том числе крабовые палочки, каждый день. Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю», — заключил эксперт.

Ранее врач перечислила выводящие из организма витамины продукты. Она отметила, что если при приеме витаминов результаты анализов не становятся лучше, то стоит исключить кофе и алкоголь.

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Елена Матвиенко
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