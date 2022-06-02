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Россиянам назвали способ выгодно вложить деньги

Финансист Никитина посоветовала держать деньги на краткосрочных депозитах

Фото: Pixabay

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Ura.ru назвала россиянам способ выгодно вложить деньги. Она посоветовала в настоящее время держать их на краткосрочных депозитах, а к концу лета вложить средства в недвижимость.

«Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду», — рассказала она.

Также, по ее словам, на сегодняшний день лучше не вкладывать большие суммы денег в акции. Финансист пояснила, что после падения акций должен последовать их рост, однако неясно, сколько на это потребуется времени.

Ранее власти США столкнулись с расколом из-за отсутствия единого мнения о целесообразности принятия новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Часть администрации президента США Джо Байдена, среди которых сотрудники аппарата Белого дома и Госдепа, выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер», включая вторичные ограничения.

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Марина Совина
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