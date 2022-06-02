В Кремле опровергли намерение закрыть «окно в Европу»

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг намерение властей закрыть «окно в Европу»

Российские власти не планируют закрывать «окно в Европу». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле опровергли намерение России стремиться к изоляции.

«Никто ничего закрывать не планирует», — отреагировал Песков на вопрос о личности первого русского императора и планах России отказаться от намеченного им пути развития в нынешних геополитических реалиях.

По словам Пескова, Путин высоко ценит личность Петра I и его вклад в России.

Ранее Путин заявлял, что Россия не собирается изолироваться, ее невозможно жестко изолировать от мира. По его словам, Россия будет продолжать работать с партнерами, которые готовы к взаимодействию.