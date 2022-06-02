В России подорожало вино

В Роскачестве рассказали, что вино в России за год подорожало на 11%

В Роскачестве рассказали, что в России вино за год подорожало на 11 процентов. Отмечается, что данный показатель находится ниже прогнозируемых ожиданий и темпов инфляции, передает РИА Новости.

«Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11 процентов», — сказано в сообщении.

Эксперты проанализировали данные Росстата, согласно которым тихие вина с начала года выросли в цене примерно на восемь процентов, а игристые вина — на пять процентов. Таким образом, средняя стоимость бутылки вина объемом 0,75 литра составляет 380 рублей, а игристого — почти 320 рублей.

Подчеркивается, что после повышения цен на алкогольные напитки и почти полной отмены скидок цена поставок вина начала опускаться на фоне падения курсов валют. Кроме того, розничные сети стали снижать цены на вино ради сохранения привлекательности напитка для потребителя.

Ранее стало известно, что российские путешественники массово отправились за вином в Краснодарский край — спрос на посещение виноградников вырос в марте-апреле 2022 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.