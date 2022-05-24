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Россияне массово отправились за вином в один регион страны

«Ъ»: спрос на посещение виноградников в Краснодарском крае среди россиян вырос в 1,5 раза

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские путешественники массово отправились за вином в Краснодарский край — спрос на посещение виноградников вырос в марте-апреле 2022 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что наибольшей популярностью среди туристов пользуются винодельни «Фанагория» на Таманском полуострове, «Имение Сикоры» в Новороссийске и «Абрау-Дюрсо» в одноименном селе.

По словам руководителя бюро «Винные истории» Светланы Кияшко, резкий всплеск интереса со стороны россиян к поездкам в один регион страны произошел во время пандемии COVID-19. «Энотуризм стал привлекать аудиторию, которая хочет разнообразить свой отпуск на море. Но в то же время приехали и люди, раньше посещавшие европейские курорты, которых интересует не пляжный отдых, а аутентичные программы», — добавила она.

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Отмечается, что лидерами среди регионов, жители которых проявляют наибольший интерес к экскурсиям по винодельням, стали Санкт-Петербург, Ставрополье и Саратовская область. При этом данный вид отдыха пользуется спросом в основном у более зрелой аудитории: больше половины посетителей — люди в возрасте от 36 до 65 лет.

Раннее в мае отечественным туристам назвали достойную альтернативу отдыху в Сочи. Ценителям пляжного отдыха предложили рассмотреть вариант проведения отпуска в Абрау-Дюрсо, Геленджике или Туапсе. На фоне более популярных направлений данные курорты выделяются относительно невысокими ценами на жилье.

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Валентина Процкова
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