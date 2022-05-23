Россиянам предложили достойную альтернативу отдыху в Сочи

«Вокруг света»: поселок Янтарный назван достойной альтернативой летнему отдыху в Сочи

Российским путешественникам назвали достойную альтернативу поездке в Сочи — провести будущий летний отпуск можно на курортах Кавказа или в Калининградской области. Рейтинг составили в журнале «Вокруг света».

Таким образом, любителям Черноморского побережья предложили рассмотреть вариант пляжного отдыха в Абрау-Дюрсо, Геленджике или Туапсе. На фоне более популярных направлений (Сочи, Анапа, Адлер) курорты выделяются относительно невысокими ценами на жилье. Среди остальных преимуществ — небольшое количество отдыхающих и разнообразие пляжей: от городских благоустроенных до диких.

Для тех, кто планирует отправиться в отпуск к морю, подойдет также поселок Янтарный в Калининградской области. «Общая длина береговой линии достигает шести километров, ширина — 300 метров. Красивейший белый песок, который, по слухам, мягче, чем пуховое одеяло, чистейшая вода и, конечно же, ровный рельеф, способствующий удобному заходу в воду», — рассказала исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.

Также популярность в 2022 году набирают курорты Кавказа, куда летом, по данным Ростуризма, ожидается увеличение турпотока на 50 процентов. По словам основателя онлайн-сервиса бронирования жилья QQrenta.ru Александра Носова, в регионе существует множество вариантов для отдыха — от санаториев Минеральных вод до «простирающихся вдоль горизонта виноградников Дербента». Также среди доступных вариантов для отпуска авторы материала выделили Калмыкию, Татарстан и Алтай.

Ранее заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев предупредил отечественных туристов о повышении цен на летний отдых в Сочи. Таким образом, с 16 по 21 мая стоимость размещения в отелях курортного города выросла в среднем на десять процентов — на 700-1000 рублей.