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Названы самые уважаемые профессии в России

SuperJob: россияне больше всего уважают врачей, учителей и военных

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Больше всего россияне (30 процентов) испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам, говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое цитирует RT.

Около девяти процентов назвали профессию врача в качестве наиболее уважаемой. Столько же процентов высказали мнение, что престижна работа военного. Около четырех процентов респондентов выбрали инженеров, а три процента — сотрудников МЧС. По два процента отметили среди уважаемых профессий рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 года, педагогов стали называть чуть реже, а военнослужащих — в три раза чаще.

В скором времени наиболее востребованными в России станут специальности, связанные с машино- и приборостроением, ВПК, считает рекрутер Ильгиз Валинуров. Также серьезный дефицит кадров наблюдается в сфере IT, отметил он. Вместе с тем еще в апреле, по словам специалиста, значительно снизился спрос в сфере управления персоналом, число вакансий для кадровиков снизилось на 35 процентов. На 50 процентов упало число предложений для людей, занятых в сфере страхования.

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Платон Щукин
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