Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии направили в суд дело о заговоре для захвата власти

КГБ Белоруссии направило в суд дело о заговоре с целью захвата власти
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске

Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) завершило предварительное расследование и направило в суд дело о заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщает издание «Беларусь сегодня».

Отмечается, что в качестве обвиняемых по делу привлечены пять человек — оппозиционный политик Юрий Зенкович, белорусский политолог Александр Федута, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович и дальнобойщик из Нарочи Денис Кравчук.

Материалы по теме:
Белорусы голосуют за новую конституцию. Что изменится в жизни страны и ее граждан?
Белорусы голосуют за новую конституцию.Что изменится в жизни страны и ее граждан?
27 февраля 2022
Год назад белорусы решили устроить революцию. Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
21 июля 2021

Дело, после ознакомления с ним обвиняемых и защитников, было направлено в генеральную прокуратуру Белоруссии для передачи в суд, уточнили в КГБ.

В 2021 году по обвинению в заговоре с целью захвата власти в Белорусии, а также создании экстремистского формирования осудили членов Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Они были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, что вызвало массовые протесты и забастовки по всей стране. Вскоре оппозиция заявила о создании Координационного Совета для объединения усилий протестующих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ЦБ опубликовал прогноз по курсу рубля
В Белоруссии направили в суд дело о заговоре для захвата власти
С помощью дронов начали раздавать сеть 5G
Двух российских подростков осудили за избиение сверстников
Производитель ноутбуков HP уйдет из России
Психотерапевт предупредила россиян о вызываемых трудоголизмом болезнях
США разрешили России платить американцам пенсии
Популярный iPhone подешевел в России
Неизвестные украли у россиянина флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов
Мать-одиночка оставила сына дома ради веселья в отпуске и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.