В Белоруссии направили в суд дело о заговоре для захвата власти

КГБ Белоруссии направило в суд дело о заговоре с целью захвата власти

Следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) завершило предварительное расследование и направило в суд дело о заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщает издание «Беларусь сегодня».

Отмечается, что в качестве обвиняемых по делу привлечены пять человек — оппозиционный политик Юрий Зенкович, белорусский политолог Александр Федута, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович и дальнобойщик из Нарочи Денис Кравчук.

Дело, после ознакомления с ним обвиняемых и защитников, было направлено в генеральную прокуратуру Белоруссии для передачи в суд, уточнили в КГБ.

В 2021 году по обвинению в заговоре с целью захвата власти в Белорусии, а также создании экстремистского формирования осудили членов Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Они были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, что вызвало массовые протесты и забастовки по всей стране. Вскоре оппозиция заявила о создании Координационного Совета для объединения усилий протестующих.

