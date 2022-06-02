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Российский застройщик решил откупиться от дольщиков цементом

Mash: застройщик «Инвестторг» предложил дольщикам вместо неустойки цемент

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Дольщики из города Кудрово пожаловались на российского застройщика «Инвестторг». Они заявляют, что компания задержала сдачу дома на год и теперь решила откупиться от клиентов цементом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Более 30 дольщиков отправились в офис девелопера, чтобы разобраться с ситуацией. По словам сотрудников компании, клиенты ломились в дверь, требуя впустить их внутрь. Одну из работниц схватили за плечи и начали трясти, когда она попыталась покинуть здание. После нападения сотрудники «Инвестторга» вызвали полицию.

Клиенты компании рассказали прибывшим на место представителям правоохранительных органов, что застройщик отказывается отдавать ключи тем, кто претендует на компенсацию. По их словам, согласившиеся отказаться от неустойки дольщики получили квартиры, а остальным компания предложила только часть требуемой суммы, скидку на парковку и мешки с цементом.

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Обе стороны отправились в отдел полиции. Дольщики подали коллективную жалобу, которую подписали 50 человек. Пока разбирательство продолжалось в участке, «Инвестторг» обнародовал список очереди на ключи — претендующих на неустойку в него не включили.

В апреле продажи российских девелоперов упали до 99 процентов. Наибольший спад зафиксировали в Кургане, Казани и Волгограде — показатель продаж в этих городах рухнул на 97, 98 и 99 процентов соответственно. Эксперты связали такую динамику с экономическим кризисом и опасением дольщиков, что дома не будут достроены.

Александра Качан
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