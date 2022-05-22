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В России продажи застройщиков упали до 99 процентов

Мониторинг новостроек показал падение продаж девелоперов в России до 99 процентов в апреле

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России продажи девелоперов в апреле упали до 99 процентов, наибольший спад наблюдается в Кургане, Казани и Волгограде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

По данным аналитиков, в Кургане показатель продаж застройщиков рухнул на 97 процентов, в Казани — на 98 процентов, в Волгограде — на 99 процентов. Далее в антирейтинге идут Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область — на 92 процента, Новосибирск — на 90 процентов, Екатеринбург — на 84 процента, Севастополь — на 80 процентов, Крым и Тюменская область — на 79 процентов, Нижний Новгород — на 76 процентов.

Москва показала спад на 46 процентов, Санкт-Петербург — на 59 процентов.

Состоявшиеся сделки были заключены с помощью ипотечного займа. В отдельных регионах на эту долю пришлось 100 процентов продаж новостроек.

Падение продаж произошло по ряду причин, среди которых и экономический кризис: люди опасаются, что дома не будут достроены, полагает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. Рынок недвижимости входит в длительную стагнацию, осенью может начаться волна банкротств региональных застройщиков, считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.

Член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков предупреждает, что ввод жилья в регионах сократится.

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Любовь Ширижик
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