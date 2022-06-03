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Российские корабли отработали поиск подлодки на учениях

Большие противолодочные корабли Северного флота отработали поиск подлодки на учениях

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Большие противолодочные корабли (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» и «Североморск» проекта 1155 отработали поиск подводной лодки условного противника в ходе учений в Баренцевом море. Также экипажи проведут учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Большие противолодочные корабли "Североморск" и "Адмирал Левченко" приступили к совместному поиску подводных лодок условного противника в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо отработки поиска субмарин экипажи выполнят зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям в ходе учений по противовоздушной обороне отряда. Также корабли выполнят артиллерийские стрельбы по береговым и морским целям.

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В пресс-службе уточнили, что во время выхода в море экипажи проведут серию учений по борьбе за живучесть на ходу корабля и отработают задачи спасательной подготовки.

БПК проекта 1155 «Фрегат» предназначены для борьбы с подводными лодками, а также противолодочной и противовоздушной обороны соединений кораблей. БПК оснащены гидроакустической станцией «Полином», противолодочным комплексом «Раструб-Б» и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки.

В мае БПК «Адмирал Левченко» отработал стрельбу ЗРК «Кинжал» и артиллерией на учениях в Баренцевом море.

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Даниил Иринин
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