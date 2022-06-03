Антонов заявил о подрыве доверия к США попытками блокировать выплаты по госдолгу

Посол Антонов заявил, что попытки блокировать выплаты по госдолгу подорвут доверие к США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки блокировать выплаты по российскому госдолгу подорвут доверие к самим США. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что даже после введения большого количества ограничений и запретов Москва готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства.

«Понимаем, что сама мысль о способности российской экономики противостоять внешнему давлению вызывает у Вашингтона "аллергию". Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — указал Антонов.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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