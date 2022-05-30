Минфин России назвал способ заплатить госдолг иностранцам

«Ведомости»: РФ проведет расчеты по госдолгу по аналогии со схемой оплаты газа в рублях

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал способ заплатить госдолг иностранцам. Как пишет газета «Ведомости», РФ будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — объяснил министр.

Он пояснил, что благодаря этому механизму можно удет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Решение Минфина США о прекращении действия лицензии, которая позволяла России проводить выплаты в долларах, вступило в силу утром 25 мая. Платежи по купонам, назначенные на 27 мая, российское финансовое ведомство внесло заранее, в конце мая. Следующие платежи назначены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт Россию может ждать в конце июля — после истечения 30-дневного grace period.