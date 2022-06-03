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Россиянина осудили за убийство соседа по съемной квартире топором

В Астрахани мужчину осудили на 10 лет за убийство соседа по съемной квартире топором

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астрахани суд приговорил 36-летнего мужчину к 10 годам колонии строгого режима за убийство россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, он вместе со знакомым снимал квартиру в одном из домов в Трусовском районе. 25 января этого года подсудимый поссорился с 45-летним соседом, после чего взял топор и несколько раз ударил им соседа по голове. От полученных ранений тот скончался на месте.

Затем фигурант уехал из города на машине погибшего, позже его задержали в Буйнакске (Дагестан).

24 марта сообщалось, что в Чувашии приговорили к 12 годам колонии местного жителя, который зарубил 30-летнюю жену топором, расчленил ее тело и утопил в проруби.

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Елизавета Новикова
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