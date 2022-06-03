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В ЛНР рассказали о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке

Офицер ЛНР Марочко заявил о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республик (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители. Об этом сообщает RT.

«Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот». На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — отметил Марочко.

По словам офицера, бомбоубежища на «Азоте» не такие, как на «Азовстали» в Мариуполе, у них нет ярусов. Кроме того, на предприятии находится большое количество химикатов, поэтому обстрелы производить сложнее.

Марочко добавил, что украинские военнослужащие запрещают людям выходить из убежищ, минируя выходы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что отступая, украинские военные взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. После подрыва появилось ядовитое облако, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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