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Мощный пожар в московском бизнес-центре попал на видео

Очевидцы сняли мощный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы

Очевидцы сняли мощный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Видео опубликовано в Telegram-канале «360».

На появившихся кадрах видно, как пламя охватывает первые этажи московского бизнес-центра. Несколько пожарных расчетов борются с возгоранием. Работу по ликвидации пожара осложняет сильный дождь.

Известно, что пожару на западе Москвы присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По некоторым данным, внутри бизнес-центра могут находиться люди. В Telegram-канале издания Baza отмечается, что на седьмом этаже бизнес-центра может находиться много посетителей.

Спасатели хотят задействовать при тушении возгорания пожарный поезд.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар на территории промзоны. Тогда на Котляковской улице загорелась крыша производственного здания.

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Анна Щербакова
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