Крупный пожар на юге Москвы показали на видео

Очевидцы сняли на видео крупный пожар в промзоне на Котляковской улице на юге Москвы

Крупный пожар в промзоне на юге Москвы показали на видео. Кадры очевидцев с места происшествия в пятницу, 27 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что на Котляковской улице загорелась крыша производственного здания. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 350 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

На опубликованной в сети записи виден столб густого серо-черного дыма, поднимающийся над зданием. По данным телеканала «360», внутри помещения находятся газовые баллоны.

Днем ранее в жилом доме на улице Гурьева в подмосковном Раменском произошел взрыв. В результате ЧП погиб один человек.