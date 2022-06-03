Минобороны заявило о перехвате трех украинских снарядов РСЗО «Ураган»

Минобороны заявило об уничтожении 3 беспилотников и перехвате 3 ракет РСЗО «Ураган» ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в разных районах Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области. Об этом в пятницу, 3 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 2 июля член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации, в ходе которого должен быть установлен контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.