Власти Канады помогут украинским беженцам единовременной выплатой

Власти Канады выплатят взрослым украинским беженцам по 2,4 тысячи долларов США

Власти Канады окажут материальную помощь беженцем из Украины, прибывшим в страну после 24 февраля. Об этом сообщил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер в своем Twitter-аккаунте.

В частности, взрослые украинцы получат единовременную выплату в размере три тысячи канадских долларов (около 2,4 тысяч долларов США), в то время как дети до 17 лет — по 1,5 тысячи канадских долларов (приблизительно 1,2 тысяча долларов США).

Данное пособие могут получить украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебу, временным видом на жительство или участвующие в программе для экстренной иммиграции (CUAET), уточняется в пресс-релизе правительства Канады.

Заявление на получение выплат беженцы смогут онлайн. Уточняется, что заявителям необходимо иметь банковский счет в канадском банке: деньги поступят на него в течение пяти дней.

Ранее певица и актриса Вера Брежнева сообщила, что начала разгружать фуры с товарами в Польше для того, чтобы помочь украинским беженцам. 40-летняя исполнительница поделилась кадрами со склада.