Акции «Северстали» упали на четверть после введения санкций

Акции «Северстали» на Мосбирже упали на 27% за два дня

Акции крупной горно-металлургической компании «Северсталь» на Московской бирже упали на 27 процентов за два дня, свидетельствуют данные площадки. Стоимость бумаг перешла к резкому снижению после объявления американских санкций в отношении концерна вечером 2 июня.

В день введения ограничений акции «Северстали» обвалились на 15,3 процента, до 815,8 рубля за штуку. 3 июня падение продолжилась — утром бумаги подешевели еще на 11,7 процента, до 720,6 рубля за бумагу, обновив исторический минимум 2017 года. По состоянию на 12:12 по московскому времени акции торгуются по 723 рубля за штуку.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции не только против «Северстали», но и ее владельца, миллиардера Алексея Мордашова. Кроме того, в санкционный список попали родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина Мордашова. Минфин США установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.

Как пишет «Коммерсантъ», из-за блокирующих санкций «Северсталь» может потерять половину выручки, так как подобные санкции делают крайне сложными экспортные поставки даже в условно дружественные страны. Единственным примером выхода из-под ограничений юристы называют компанию «Русал», но такое решение объяснялось существенной долей компании на мировом рынке алюминия.