США ввели санкции против «Северстали» и ее владельца Мордашова

США ввели санкции против «Северстали» и бизнесменов Мордашова и Нисанова

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против горно-металлургической компании «Северсталь» и ее владельца, миллиардера Алексея Мордашова. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

Кроме того, в санкционный список попали родственники Мордашова — сыновья Никита и Кирилл и жена Марина Мордашова, а также председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и министр экономического развития России Максим Решетников. Минфин США установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. На фоне сообщений о новых акции «Северстали» на Московской бирже упали более чем на 12 процентов, до 841 рубля за бумагу.

Ограничения ввели и в отношении ее дочернего предприятия Nordgold — международной золотодобывающей компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. Сделки с ней должны быть завершены до 1 июля. Кроме того, американские власти включили в санкционный список компанию Imperial Yachts и ее гендиректора Евгения Кочмана.

В перечень также вошли семь яхт и три самолета, связанных с россиянами. Уточняется, что речь идет о яхтах Flying Fox, Graceful, Madame Gu, Nega, Olympia, Sea Rhapsody и Shellest. Кроме того, в списке оказались воздушные судна 3A-MGU, P4-MGU и T7-OKY.