США ввели санкции против связанных с россиянами яхт и самолетов

В санкционные списки США включили семь яхт и три самолета, связанных с россиянами

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки семь яхт и три самолета, связанных с россиянами. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Уточняется, что речь идет о яхтах «Flying Fox», «Sea Rhapsody», «Shellest», «Madame Gu», «Нега», «Graceful» и «Olympia». Ведомство указывает, что последние два судна якобы связаны с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо прочего, в список попали вертолет AS365 Dauphin и самолет A319, владельцем которых является российский предприниматель и депутат Андрей Скоч, а также принадлежащий Skyline Aviation SRL бизнес-джет BD700-1A10 Global 6000.

Ранее стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против горно-металлургической компании «Северсталь» и ее владельца, миллиардера Алексея Мордашова.

Кроме того, США ввели санкции против народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина. Музыкант попал под санкции с еще 13-ю россиянами, среди которых оказались представитель российского МИД Мария Захарова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко.