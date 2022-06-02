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Виолончелист Сергей Ролдугин попал под санкции США

Российский виолончелист Сергей Ролдугин попал под санкции США

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

США ввели санкции против народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Музыкант попал под санкции вместе еще с 13-ю россиянами, среди которых оказались представитель российского МИД Мария Захарова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В апреле из-за военной операции власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц. В их числе был и Ролдугин. До этого в санкционные списки музыканта включил Евросоюз.

Ролдугин — солист и дирижер Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.

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