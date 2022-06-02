Российский виолончелист Сергей Ролдугин попал под санкции США

США ввели санкции против народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Музыкант попал под санкции вместе еще с 13-ю россиянами, среди которых оказались представитель российского МИД Мария Захарова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В апреле из-за военной операции власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц. В их числе был и Ролдугин. До этого в санкционные списки музыканта включил Евросоюз.

Ролдугин — солист и дирижер Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургской консерватории, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.