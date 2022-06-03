МЧС назвало число спасенных из горевшего московского бизнес-центра

Замглавы МЧС Денисов заявил о 13 спасенных из горевшего бизнес-центра на западе Москвы

Из горевшего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы были эвакуированы 13 человек. Такое число назвал заместитель главы МЧС России Илья Денисов, передает ТАСС.

Он отметил, что во время пожара пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. Его доставили в больницу с инфарктом, пояснил Денисов.

Замглавы МЧС заверил, что все помещения горевшего бизнес-центра на западе Москвы проверены, погибших нет. На место происшествия приезжал глава МЧС России Александр Куренков.

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром в пятницу, 3 июня. Открытое горение было зафиксировано на первых четырех этажах. Около 12:00 пожар был потушен.