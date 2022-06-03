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Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил, что пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» потушен

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пожар в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» ликвидирован. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр поблагодарил МЧС за оперативное тушение пожара и пообещал бесплатный проезд в наземном транспорте в районе, где находится бизнес-центр.

«Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу», — подытожил Собянин.

Пожар произошел утром 3 июня. На кадрах с началом пожара видно, что в первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил 4 этажа здания и стал распространяться дальше.

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Валерий Розенберг
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