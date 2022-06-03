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Начало мощного пожара в московском бизнес-центре попало на видео

Очевидцы сняли на видео начало мощного пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы

Начало мощного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы попало на видео. Кадры очевидцев с места происшествия в пятницу, 3 июня, публикует Telegram-канал Baza.

По сведениям МЧС, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. На месте работают почти 200 сотрудников и 41 единица техники. На место приехал и новый министр МЧС Александр Куренков.

Евгения Куликова
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