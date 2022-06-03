Стало известно о людях в горящем бизнес-центре в Москве

В горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы остаются люди

Ранг пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы повышен, в здании остаются люди. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС. По данным источника «Интерфакс», на верхних этажах горящего бизнес-центра могут находиться около 15 человек.

Ранее в сети появились кадры с места ЧП. На них видно, как пламя охватывает первые этажи здания.

О пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова стало известно ранее 3 июня. По последним данным, пожару присвоен максимальный уровень сложности. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.