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Стало известно о людях в горящем бизнес-центре в Москве

В горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы остаются люди

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Ранг пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы повышен, в здании остаются люди. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС. По данным источника «Интерфакс», на верхних этажах горящего бизнес-центра могут находиться около 15 человек.

Ранее в сети появились кадры с места ЧП. На них видно, как пламя охватывает первые этажи здания.

О пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова стало известно ранее 3 июня. По последним данным, пожару присвоен максимальный уровень сложности. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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Евгения Куликова
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