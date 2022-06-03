Мощный пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы

На западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

На западе Москвы утром 3 июня произошел крупный пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». На кадрах с началом пожара видно, что в первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил 4 этажа здания и стал распространяться дальше.

Внутри здания могут быть люди

По разным данным, несколько человек заблокированы на 5, 6 и 7 этажах торгового центра. Как пишет Baza в своем Telegram-канале, часть людей вышла на крышу. Предположительно, в помещениях находится от 15 до 20 человек.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

По данным МЧС, двух человек удалось спасти с восьмого этажа горящего здания.

Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщили в московском управлении МЧС. На месте задействовано 15 машин скорой помощи.

По улице Горбунова, где находится ТЦ, перекрыли движение транспорта. К зданию стягивают все подъемники, что есть в Москве.

На место прибыли глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

Мэр Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей и ликвидации возгорания. Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки.

Причиной пожара мог стать поджог

По одной из версий, причиной возгорания в ТЦ «Гранд Сетунь плаза» мог стать поджог, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По другой версии, о которой сообщает ТАСС, возгорание началось из-за короткого замыкания, которое произошло из-за неправильного монтажа освещения на фасаде здания.