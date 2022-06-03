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Собянин дал поручения по пожару в московском бизнес-центре

Мэр Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего БЦ «Гранд Сетунь плаза»

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного градоначальника.

Кроме того, Собянин распорядился принять меры по ликвидации возгорания в московском БЦ. В горящем «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы могут находиться до 20 человек, пишет ТАСС.

К месту ЧП на западе столицы выехал глава МЧС Александр Куренков. Ранг пожара повысили до максимального — пятого, его площадь составляет 1000 квадратных метров. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром.

На месте сейчас работают почти 200 сотрудников и 41 единица техники. О пожаре в бизнес-центре столицы стало известно утром в пятницу, 3 июня. Уточнялось, что на седьмом этаже бизнес-центра может находиться много посетителей.

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Анна Щербакова
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