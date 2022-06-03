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Пожару в бизнес-центре в Москве присвоили максимальный ранг сложности

Ранг пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве повышен до максимального пятого

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Ранг пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы повышен до максимального, пятого. Об этом сообщил источник ТАСС.

До этого возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

«Ранг пожара повышен до пятого», — сказал собеседник агентства, добавив, что огнем охвачены четыре этажа здания, внутри могут оставаться люди.

По данным МЧС, площадь пожара в бизнес-центре составляет 1000 квадратных метров. В его тушении задействованы 180 человек и 41 единица техники.

О пожаре в бизнес-центре столицы стало известно утром в пятницу, 3 июня. Как пишет Baza в Telegram-канале, на седьмом этаже бизнес-центра может находиться много посетителей.

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Анастасия Шейкина
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