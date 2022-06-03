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В Москве загорелся бизнес-центр

На западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

На западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, открытое горение зафиксировано на первых четырех этажах. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Предварительно, внутри здания остаются люди. Как пишет Baza в Telegram-канале, на седьмом этаже бизнес-центра может находиться много посетителей. Спасательные службы допускают, что при тушении возгорания будет использован пожарный поезд.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар на территории промзоны. Тогда на Котляковской улице загорелась крыша производственного здания.

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Анастасия Шейкина
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