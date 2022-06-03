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56-летняя Синди Кроуфорд удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа

Супермодель Синди Кроуфорд удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа

Кадр: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд удивила фанатов внешним видом до и после нанесения макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В начале ролика 56-летняя манекенщица предстала перед подписчиками в пижаме розового цвета и с влажными волосами, продемонстрировав лицо без косметики. После этого знаменитость наклонилась и на следующем кадре показала себя после преображения. Женщина выровняла тон кожи, наложила румяна, оформила брови, подвела черным карандашом глаза, а также нанесла серые тени и розовую помаду. Также модель сделала фирменную укладку и добавила волосам объем.

Видео набрало более 84 тысяч лайков, собрав множество восторженных комментариев пользователей. «Ты выглядишь очень молодой. С каждым днем ты становишься все прекраснее», «Вот это я называю натуральной красотой», «Синди, ты выглядишь отлично! Впрочем, как и всегда», «И до, и после макияжа ты чудесна», «Богиня натуральной красоты», — писали поклонники о естественной красоте Кроуфорд.

В апреле Синди Кроуфорд порадовала фанатов снимком из ванной комнаты. Манекенщица сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажал ее плечи и ноги, а также с собранными в пучок волосами.

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Мария Винар
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56-летняя Синди Кроуфорд удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа
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