Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

56-летняя Синди Кроуфорд снялась в халате в ванной и восхитила фанатов

Супермодель Синди Кроуфорд снялась в халате в ванной и порадовала поклонников
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд. Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость позировала в ванной комнате, облокотившись спиной о зеркало. Кроуфорд сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажал ее плечи и ноги, с собранными в пучок волосами. На размещенном кадре видно, что на лицо она нанесла маску.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022

Поклонники восхитились внешностью Кроуфорд в комментариях под постом, который набрал больше 22 тысяч лайков. «Красивая!», «Вот это ноги!», «Великолепный кадр», «Отлично выглядишь!», «Икона красоты», — писали восторженные подписчики.

Раннее в апреле британская актриса Кэйт Бекинсейл снялась в честь празднования католической Пасхи снялась в короткой майке, чулках в крупную сетку и ботфортах на шнуровке черного цвета. Свой образ 48-летняя знаменитость дополнила ободком с кроличьими ушами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»
Ле Пен напомнила о воссоединении Крыма с Россией по итогам референдума
Раскрыты детали гибели бывшего топ-менеджера Газпромбанка и его семьи
Украинская прокуратура собралась арестовать имущество жены Медведчука
Комбинату «Азовсталь» предрекли скорое освобождение
Министр просвещения уточнил планы по введению уроков истории с первого класса
Названы страны с подорожавшим из-за россиян жильем
Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром
Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.