56-летняя Синди Кроуфорд снялась в халате в ванной и восхитила фанатов

Супермодель Синди Кроуфорд снялась в халате в ванной и порадовала поклонников

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость позировала в ванной комнате, облокотившись спиной о зеркало. Кроуфорд сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажал ее плечи и ноги, с собранными в пучок волосами. На размещенном кадре видно, что на лицо она нанесла маску.

Поклонники восхитились внешностью Кроуфорд в комментариях под постом, который набрал больше 22 тысяч лайков. «Красивая!», «Вот это ноги!», «Великолепный кадр», «Отлично выглядишь!», «Икона красоты», — писали восторженные подписчики.

Раннее в апреле британская актриса Кэйт Бекинсейл снялась в честь празднования католической Пасхи снялась в короткой майке, чулках в крупную сетку и ботфортах на шнуровке черного цвета. Свой образ 48-летняя знаменитость дополнила ободком с кроличьими ушами.