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48-летняя актриса снялась в майке и чулках в сетку и порадовала фанатов

Актриса Кэйт Бекинсейл снялась в майке и чулках по случаю празднования католической Пасхи

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская актриса Кэйт Бекинсейл поделилась кадром в откровенном наряде и порадовала фанатов. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) по случаю празднования католической Пасхи.

48-летняя знаменитость позировала на меховом диване с широко раздвинутыми ногами. Бекинсейл сфотографировалась в белой майке, чулках в крупную сетку и ботфортах на шнуровке черного цвета, свой образ она дополнила ободком с кроличьими ушами.

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Поклонники восхитились внешностью Бекинсейл в комментариях под размещенным постом. «Сейчас все женщины хором говорят "Мы тебя любим!"», «Великолепна», «Как мило!», «Красивая девушка», «Огонь!» — писали восторженные подписчики.

Раннее в апреле датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии для глянцевого журнала Numero. 53-летняя знаменитость предстала на фото в кожаной куртке в байкерском стиле бренда Prada на голое тело с широкой цепью на шее.

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Мария Винар
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