53-летняя модель снялась для журнала в куртке на голое тело

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в куртке на голое тело для Numero

Датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Numero и порадовала фанатов. Серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

53-летняя знаменитость предстала перед фотографом в кожаной куртке в байкерском стиле бренда Prada на голое тело с широкой цепью на шее. На снимке ее волосы собраны в хвост, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes. Помимо этого, манекенщица снялась в черном платье марки Alessandro Vigilante с разрезом, оголяющим ее ногу и ягодицу, и ботинках Jil Sander.

Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Агата Серж. В то же время стилистом стала Кристиан Вильяж, а визажистом — Кристин Чербони.

Поклонники восхитились внешностью Кристенсен в комментариях под опубликованными кадрами. «Шикарная женщина», «Самая красивая», «Восхищаюсь тобой», «Вау, сексуально», «Роскошная», — писали подписчики.

В октябре 2021 года Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.