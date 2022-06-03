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Россиянам рассказали об эффекте отказа от кофе

Нутрициолог Шишова рассказала об улучшении сна и пищеварения после отказа от кофе

Фото: Daria Shevtsova / Pexels

То, что кофе вредит организму – это не миф, однако если человек употребляет в день всего одну-две кружки натурального кофе, ничего страшного в этом нет, рассказала нутрициолог Ева Шишова. Вред, по ее словам, начинается тогда, когда люди начинают увлекаться этим напитком. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, какой эффект вызывает отказ от кофе.

Вред кофе

«Самое главное, за что мы ценим кофе, это то, что этот напиток действует на нервную систему, бодрит, но у человеческого организма настроены биоритмы, и если перебарщивать, то кофе изменяет эти процессы, тем самым, "путает" организм, и биоритмы начинают смещаться. Косвенно кофе наносит вред и фигуре — сейчас он пьется с молоком и различными добавками, а это лишние калории», — поделилась нутрициолог.

Польза отказа от кофе

Если человек употребляет в день всего одну кружку кофе и не имеет каких-то серьезных сопутствующих заболеваний, то отказ от кофе не даст особого эффекта, отметила Шишова. Однако, если человек пил по 4-5 кружек в день, то при отказе от кофе он обязательно почувствует эффект.

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«Сначала, конечно, у человека будет раздражительность, так как организм уже привык, так скажем, к допингу, дополнительному усилению бодрости, но через две-три недели он 100 процентов поймет, что сон улучшился, улучшилось пищеварение, настроение более стабильное — нету резких перепадов, состояний, когда сначала много энергии, а потом резко раздражительность», — объяснила она.

Замена кофе

На первом месте по замене кофе стоит цикорий, сказала Шишова. С ее слов, многие не чувствуют разницы, особенно, если любят кофе с молоком или капучино.

«Если цикорий не подходит, можно заменить кофе зеленым чаем. Он, кстати, содержит кофеина столько же, а иногда даже больше, чем кофе, и также обладает тонизирующим и бодрящим действием», — заключила нутрициолог.

Ранее кандидат медицинских наук и спортивный врач Александра Пурига объяснила влияние кофе на работу ЖКТ, а также назвала лучшее время для употребления этого напитка.

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Екатерина Смирная
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