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Врач назвала лучшее время для кофе

Врач Александра Пурига: эспрессо стимулирует работу желчного пузыря и ЖКТ

Фото: Isabela Kronemberger / Unsplash

Александра Пурига, кандидат медицинских наук и спортивный врач объяснила влияние кофе на работу ЖКТ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что эспрессо способствует выработке ферментов, стимулирует работу желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Это в свою очередь хорошо сказывается на процессе пищеварения. Именно поэтому Пурига рекомендует выпить чашку ароматного напитка после основного приема пищи.

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Также эксперт назвала лучшее время для кофе. «Если утренний кофе нежелателен, то на обед можно позволить себе бодрящий напиток покрепче. Дело в том, что во второй половине дня, примерно между 12:00 и 17:00, происходит естественное снижение уровня гормона кортизола в крови, который обычно держит нас в тонусе, а значит, бодрящее действие кофеина в это время будет необходимым и более эффективным», — объяснила Пурига.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал россиянам продукты, которые ускоряют старение организма. По его словам, регулярное употребление колбас и крабовых палочек повышает вероятность развития возрастных заболеваний.

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Юлия Кальницкая
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