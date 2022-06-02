Врач назвала лучшее время для кофе

Врач Александра Пурига: эспрессо стимулирует работу желчного пузыря и ЖКТ

Александра Пурига, кандидат медицинских наук и спортивный врач объяснила влияние кофе на работу ЖКТ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что эспрессо способствует выработке ферментов, стимулирует работу желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Это в свою очередь хорошо сказывается на процессе пищеварения. Именно поэтому Пурига рекомендует выпить чашку ароматного напитка после основного приема пищи.

Также эксперт назвала лучшее время для кофе. «Если утренний кофе нежелателен, то на обед можно позволить себе бодрящий напиток покрепче. Дело в том, что во второй половине дня, примерно между 12:00 и 17:00, происходит естественное снижение уровня гормона кортизола в крови, который обычно держит нас в тонусе, а значит, бодрящее действие кофеина в это время будет необходимым и более эффективным», — объяснила Пурига.

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