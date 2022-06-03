Россиянам назвали стоимость «единого» билета до Крыма

АТОР: «единый» билет на поезд и автобус из Москвы в Крым обойдется от 5,1 тысячи рублей

Средняя стоимость «единого» билета в Крым на поезд и автобус на начало июля начинается от 5,1 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В рамках «единого» билета, туристы смогут добраться на поездах дальнего следования до Анапы, а далее пересесть на автобус до железнодорожного вокзала Симферополя — их прибытие и отправление синхронизировано с расписанием составов. Автобусный транспорт будет курсировать ежедневно, от станции Анапа три раза в день: в 8:20, 12:45 и 16:40 (время прибытия в Крым в 13:50, 18:15 и 22:10 соответственно), в обратную сторону: в 09:15, 10:10 и 14:25 (прибытие на вокзал Анапы в 14:45, 15:40 и 19:55).

Средняя стоимость «единого» билета из Москвы в июле составит от 5,1 тысячи рублей: в вагоне плацкарт — около четырех тысяч рублей, в купе — от 7,6 тысячи рублей. Отправление из Санкт-Петербурга обойдется чуть дороже — от 5,5 тысячи рублей, из Казани — от 5,6 тысячи рублей (плацкарт).

Ранее в апреле вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал россиянам в этом году добираться до Крыма поездом или на машине. «Уже сформированы автобусные чартеры, которые из Москвы будут отправляться, в том числе. Они будут идти чуть больше суток, 27 часов. Высококомфортные, туда и обратно, цены приемлемые», — уточнил про путешествия на автобусах Барзыкин.