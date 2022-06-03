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Путин назвал причину энергокризиса в Европе

Путин назвал недальновидную политику европейских властей причиной энергокризиса в Европе

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Энергетический кризис в Европе наступил вследствие недальновидной политики в этой сфере европейских властей, и прежде всего — Еврокомиссии, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия».

Он напомнил, что на Западе активно продвигается «зеленая повестка». «Мы видим, что там происходит, я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменения климата, начали продвигать эту зеленую повестку, в том числе в энергетике», — пояснил президент.

Глава государства отметил, что неквалифицированные рекомендации, которые зачастую даются в этой области, завышают реальные возможности альтернативных видов энергетики, и приводят к недоинвестированию в мировой энергетический сектор и как следствие — к повышению цен.

Кроме того, подчеркнул Путин, европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа, что также спровоцировало рост цен на европейском энергетическом рынке. «Россия здесь абсолютно ни при чем», — резюмировал президент.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ранее предрек миру крупнейший за полвека энергетический кризис. Экономист заявил, что летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с дефицитом топлива из-за нестабильной ситуации на международных нефтяных рынках.

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Марина Совина
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