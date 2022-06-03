Назван секретный ингредиент любимого сэндвича королевы Елизаветы II

Metro: для насыщенного вкуса в любимый сэндвич Елизаветы II добавляют рубленую мяту

Британская актриса и телеведущая Дженни Хэнли назвала секретный ингредиент сэндвича с огурцом, который королева Елизавета II считает своим любимым. Ее слова приводит Metro.

Хэнли узнала о пристрастиях королевы из рассказов бабушки, которая фотографировала членов королевской семьи и передала внучке множество историй. Однажды актрисе довелось лично присутствовать на вечеринке в саду Букингемского дворца, на которой подавали сэндвичи с огурцом.

Помимо белого хлеба, сливочного сыра и ломтиков огурца, в них был один особенный ингредиент, который придавал им насыщенный вкус. Оказалось, что в сэндвич добавляли рубленую мяту. «Да, друзья, королева и остальные члены королевской семьи, очевидно, обожают сэндвичи с мятным вкусом», — отметила Хэнли.

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