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Назван секретный ингредиент любимого сэндвича королевы Елизаветы II

Metro: для насыщенного вкуса в любимый сэндвич Елизаветы II добавляют рубленую мяту

Фото: unsplash

Британская актриса и телеведущая Дженни Хэнли назвала секретный ингредиент сэндвича с огурцом, который королева Елизавета II считает своим любимым. Ее слова приводит Metro.

Хэнли узнала о пристрастиях королевы из рассказов бабушки, которая фотографировала членов королевской семьи и передала внучке множество историй. Однажды актрисе довелось лично присутствовать на вечеринке в саду Букингемского дворца, на которой подавали сэндвичи с огурцом.

Помимо белого хлеба, сливочного сыра и ломтиков огурца, в них был один особенный ингредиент, который придавал им насыщенный вкус. Оказалось, что в сэндвич добавляли рубленую мяту. «Да, друзья, королева и остальные члены королевской семьи, очевидно, обожают сэндвичи с мятным вкусом», — отметила Хэнли.

Ранее сообщалось, что глава британской компании-производителя чая Tetley Себастьян Михаэлис назвал ошибки при заваривании чая, которые допускают почти все. По словам чайного эксперта, главный секрет заваривания вкусного и насыщенного напитка — вода.

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Евгения Черкасова
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